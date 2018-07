(ANSAmed) – TEL AVIV, 20 LUG – L’escalation in corso al confine di Gaza e’ seguita con apprensione dal presidente dell’Anp Abu Mazen che ha fatto appello alla comunita’ internazionale affinche’ intervenga immediatamente per impedire un ulteriore deterioramento della situazione. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa secondo cui Abu Mazen ha attivato contatti con ”personalita’ regionali ed internazionali per contenere la crisi”. La agenzia non ha precisato tuttavia se il presidente palestinese abbia tentato in parallelo di esercitare la propria influenza direttamente su Hamas. Nei giorni scorsi l’Egitto ha infatti rinnovato gli sforzi per tentare una nuova riconciliazione fra Hamas ed al-Fatah.