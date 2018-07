ROMA. – Mauro ICARDI torna nel mirino del Real Madrid. Secondo la stampa spagnola, l’argentino dell’Inter è in cima alla lista dei possibili sostituiti di Cristiano Ronaldo. Secondo ‘Marca’ l’attaccante nerazzurro era stato contattato già nell’ultimo mercato invernale senza però concretizzare alcuna offerta. Ora invece l’operazione sarebbe tornata d’attualità, anche se la clausola di Icardi è scaduta a metà luglio e quindi la dirigenza madridista dovrebbe trattare direttamente con l’Inter. In attesa di sviluppi il club nerazzurro stringe per il terzino dell’Atletico Madrid Sime VRSALJKO. L’idea dell’Inter è il prestito oneroso sulla base di 5-6 milioni (con diritto di riscatto).

Il Chelsea di Maurizio Sarri ‘pesca’ in casa Juventus: oltre ad HIGUAIN e RUGANI, ai blues interessa anche Miralem PJANIC. Il bosniaco – la cui valutazione si aggira sugli 80 milioni – però piace anche a Manchester City e Barcellona. Nel caso i bianconeri lo sostituirebbero con RABIOT del Psg, sul quale però ci sono anche i blaugrana.

La Roma salutato Alisson è alla ricerca di un altro portiere: la trattativa per portare OLSEN in giallorosso (sulla base di 16 milioni di euro) sembra a buon punto. Continua il pressing giallorosso per l’esterno brasiliano del Bordeaux, MALCOM. L’offerta presentata dai giallorossi supera i 35 milioni, bonus compresi, avvicinandosi ai 40 (bonus compresi) dell’Everton. Ora si attende una risposta dal Bordeaux nelle prossime 24/48 ore.

Intanto GERSON è passato ufficialmente in prestito secco alla Fiorentina. Il club giallorosso con una nota ha infatti comunicato di avere sottoscritto col club viola il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista. Gerson, arrivato alla Roma nel 2016, ha disputato 42 partite in giallorosso, realizzando due reti proprio in casa della Fiorentina.

Il futuro di NEYMAR sarà ancora a Parigi. Lo ha chiarito il diretto interessato nella sua prima apparizione pubblica dopo il Mondiale in Russia: “Continuo qui, ho un contratto con il Psg, sono andato lì per una sfida, vedere cose nuove e raggiungere obiettivi. Niente è cambiato nella mia testa”, ha spiegato il fuoriclasse brasiliano parlando a ‘Fox Sports’ a San Paolo durante la seconda asta di beneficenza organizzata dall’Istituto Neymar per aiutare i bambini poveri.

Neymar ha quindi elogiato il presidente del PSG, Nasser al Khelaifi e i tifosi per l’affetto ricevuto nelle ultime settimane: “Su di me si è speculato un po’ troppo, ma tutti sanno l’affetto che ho per il presidente, per la Francia e per i tifosi”, ha concluso Neymar che si è detto felice per l’acquisto di Gigi Buffon: “E’ un onore giocare con un grande portiere come lui, per la sua storia e la sua esperienza avrà molto da dare alla squadra”.