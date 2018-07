CITTA’ DEL VATICANO. – E’ stato scelto il nuovo Superiore Generale dei Dehoniani: è padre Carlos Luis Suarez Codorniú. Succede a p. Carlos Enrique Caamaño Martín, e la sua carica avrà la durata di sei anni. Nato nelle Isole Canarie nel 1965, p. Carlos Luis è entrato a far parte dei padri Dehoniani nel 1984 ed è stato ordinato sacerdote nel 1990. Ha studiato filosofia e teologia a Salamanca in Spagna e a Caracas, Venezuela, e ha conseguito una licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma e un dottorato alla Pontificia Università Gregoriana.

Per oltre 30 anni padre Carlos ha vissuto in Venezuela, e in un’intervista ha dichiarato: “Siamo in un Paese profondamente diviso socialmente, politicamente ed economicamente”. “Per questo motivo, la riconciliazione non è solo qualcosa che riguarda l’individuo, ma qualcosa che riguarda l’intera società. Un compito per tutti, ma soprattutto per noi. Noi Dehoniani ci definiamo ‘servi della riconciliazione’. A partire dal Cuore di Gesù, vogliamo anche cambiare il cuore delle persone, in modo che possiamo cambiare tutto”.

Nei prossimi giorni – riferisce Vatican News -, i delegati del capitolo, che rappresentano diversi Paesi nei cinque continenti, sceglieranno anche i membri del nuovo Consiglio Generale, che affiancheranno p. Carlos Luis Suarez Codorniú nel governo della Congregazione.