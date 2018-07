(ANSA) – MILANO, 21 LUG – “Da milanista è un grande onore fare parte di questa squadra”. Con poche parole Paolo Scaroni si è presentato brevemente agli azionisti del Milan al termine dell’assemblea che lo ha nominato presidente, il ventisettesimo nella storia del club rossonero. “Solo poche parole per ringraziarvi di essere venuti in un sabato mattina tempestoso per le condizioni atmosferiche”, ha sorriso l’ex ad di Enel ed Eni, prendendo la parola dopo l’avvocato Roberto Cappelli, che si è dimesso da consigliere. “Se è stato un grande onore fare parte del Milan per Cappelli che è un romanista, figurasi per me che sono milanista – ha detto Scaroni rivolto agli azionisti -. Vi ringrazio, possiamo considerare conclusa l’assemblea”. Subito dopo l’assemblea si è riunito il nuovo cda.