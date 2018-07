(ANSA) – BOLZANO, 21 LUG – La donna trovata morta in un appartamento devastato da un incendio a Brunico martedì scorso, è morta strangolata con un cavo elettrico. Lo ha stabilito – come scrive la stampa locale – l’autopsia. Gli inquirenti comunque continuano a indagare a 360 gradi e per il momento non escludono altre ipotesi, come un incidente oppure un gesto estremo. Il cadavere di Nicoleta Caciula, una cittadina rumena di 46 anni da tempo residente in Alto Adige, è stato trovato dai pompieri disteso sul pavimento del suo monolocale. Il corpo era parzialmente avvolto in una coperta, accanto un cavo elettrico. Dopo un sopralluogo del magistrato di turno e della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Bolzano, era stato perciò deciso di svolgere ulteriori approfondimenti. (ANSA).