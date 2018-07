(ANSA) – GALLIPOLI (LECCE), 21 LUG – “Apriamo porte e finestre e facciamo entrare tutte le persone che vogliono dare una mano a costruire un’alternativa a questo governo che ci preoccupa per le politiche e le scelte che sta facendo”. Lo dice il segretario del Pd, Maurizio Martina, intervenendo a Gallipoli al festival dei giovani del Pd. “Bisogna consentire a tanti ragazzi che stanno lavorando per noi, di avere una possibilità di esprimersi nel Pd, di rappresentare il partito nel territorio”. “Dobbiamo volerci un po’ bene – aggiunge – recuperare un senso di comunità con i nostri iscritti, con i nostri elettori”. “E’ un momento complicato ma – ha sottolineato Martina – come ogni momento complicato c’è anche un’opportunità che si è aperta, quella di ripartire e di rilanciare”. “E io – conclude – chiedo a tutti di dare una mano al Pd a rinnovarsi e ad aprirsi”.