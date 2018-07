(ANSA) – ROMA 21 LUG – La federazione internazionale di Judo (Ijf) ha sospeso tutte le competizioni internazionali previste in Tunisia e negli Emirati Arabi, in quanto le federazioni dei due Paesi non hanno dato garanzie sulla libertà di partecipazione di tutti gli atleti alle gare, senza discriminazione in base alla provenienza, religione, o altro La federjudo internazionale ricorda in una nota “le situazioni passate in cui è avvenuto un rifiuto di far partecipare alle stesse condizioni tutti i membri delle federazioni appartenenti alla IJF -con le loro insegne e inni nazionali- agli eventi succitati”. E sottolinea che “dopo ripetuti interventi passati, ha ufficialmente chiesto ai due organizzatori di fornire una lettera firmata dai governi che garantisse a tutte le nazioni appartenenti alla Ijf di partecipare ai loro eventi in condizioni di uguaglianza”. Garanzie che non sono arrivate, pertanto l’Ijf ha sospeso sia il Grand Slam di Abu Dhabi sia il Grand Prix di Tunisi.