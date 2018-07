(ANSA) – ROMA, 21 LUG – Ultime prove libere del Gp di Germania di F1 nel segno della pioggia. Una condizione che ha reso quasi impossibile ai piloti girare sulla pista di Hockenheim: in tutto sono stati nove i driver che si sono avventurati sul tracciato tedesco tra cui anche l’idolo di casa della Ferrari Sebastian Vettel autore del quarto tempo (1’35”573) e di un testacoda senza conseguenze. Il miglior tempo (1’34″577) è stato fatto segnare dal pilota monegasco della Sauber Alfa Romeo Charles Leclerc di cui si continua a parlare per un possibile passaggio in Ferrari il prossimo anno al posto di Kimi Raikkonen.