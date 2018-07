(ANSA) – NAPOLI, 21 LUG – “Cavani non l’ho preso e non lo prenderò”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna così sulle voci di mercato su in possibile ritorno di Cavani al Napoli, in un intervento su Radio Kiss Kiss Napoli. “Abbiamo Milik che ha la capacità di fare gol – ha aggiunto – e non ha potuto dimostrarlo per gli infortuni”. “Lainer e Arias? Oltre a loro ci sono altri quattro terzini sul nostro taccuino. Ma a Lainer abbiamo chiuso la porta in faccia – ha aggiunto – Arias è bravo e ci piace. Può giocare a destra, mentre altri profili possono giocare sia a destra che a sinistra. Su Lainer c’è uno stop, perché non andiamo d’accordo con chi lo rappresenta, non si sono comportanti in maniera professionale e quindi hanno avuto una porta in faccia”. Facendo il punto sul mercato, De Laurentiis ha smentito una trattativa per Mariano Diaz del Lione: “Non so chi sia, nel senso che non ci interessa”, ha detto, e ha bocciato anche l’idea Vidal: “E’ un grande giocatore ma è un profilo che seguivo molti anni fa”.