(ANSA) – ROMA, 21 LUG – Fabio Fognini è in finale al torneo di Bastad, in Svezia. L’azzurro, numero 15 del ranking mondiale e terza testa di serie, si è imposto in semifinale per 6-1 4-6 7-5 sullo spagnolo Fernando Verdasco. Quella di domani sarà per il ligure, che affronterà il vincente del match tra il francese Richard Gasquet e lo svizzero Henri Laaksonen, la 16/a finale in carriera in cui ha vinto sei titoli, l’ultimo in febbraio al torneo di San Paolo.