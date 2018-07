(ANSA) NAPOLI, 21 LUG – “Io e Ancelotti non possiamo che andare d’accordo, abbiamo grande esperienza, non c’è contrapposizione possibile. Ci può essere un dibattito, ma sempre costruttivo”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Sky Sport. “E’ uno che ti stimola e accetta di essere stimolato, il contraddittorio è sempre intelligente – le sue parole – Sembra una persona quasi dormiente, invece è un grande trascinatore. Non ti annoi mai quando parla, di qualsiasi argomento”. Una risposta a Maurizio Sarri: “Non mi è piaciuto quando ha detto che abbiamo fatto tutti e due degli errori – ha detto De Laurentiis – io non credo di averne fatti. Aveva un contratto, avrei potuto dirglielo perché stava facendo un atto non accettabile nei confronti di calciatori che lui stesso aveva valutato di non grandissimo calibro. Poi voleva smontarmi la squadra, portandola tutta in Inghilterra. Si è preso Jorginho, perché ad Ancelotti piace Diawara e c’era l’intenzione di spostare Hamsik in quella posizione”.