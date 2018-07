(ANSA) – MILANO, 21 LUG – E’ stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Varese uno degli autori della rapina e del ferimento del titolare di un distributore di benzina di Busto Arsizio, in provincia di Varese, avvenuto ieri sera. Si tratta di Maurizio Fattobene: è originario di Cantù (Como), ha 47 anni e diversi precedenti per rapina. L’uomo è stato individuato e rintracciato nella notte grazie al lavoro degli inquirenti, coordinati dal pm di Busto Arsizio Nadia Calcaterra. È possibile che ora il cerchio si stringa rapidamente anche attorno al secondo malvivente coinvolto nel ferimento di Marco Lepri. Il benzinaio 40enne, operato d’urgenza a Legnano per una grave emorragia all’addome, resta ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.