(ANSA) – ROMA, 1 LUG – “Dopo queste prime settimane di governo e dopo il primo round del lungo match sulle nomine emerge uno scenario abbastanza delineato: Tria è l’unico argine all’irresposabilità del Movimento 5 Stelle. Il ministro dell’Economia è finora riuscito, subendo assurde accuse dai leader grillini, a tenere la barra dritta e ad evitare pericolose derive tanto nella politica economica quanto nella scelta dei manager da indicare nelle caselle più importanti della macchina dello Stato. La Lega in questa fase sembra in attesa, mentre Di Maio, Casaleggio e Grillo sono affetti da una ingestibile bulimia di potere. Saremo vigili dall’opposizione e vaglieremo con attenzione le decisioni prese in queste settimane”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.