(ANSA) – BOLOGNA, 21 LUG – Terza uscita stagionale per il Bologna di Filippo Inzaghi, che nel ritiro di Pinzolo (Trento) liquida 9-0 il Comano Terme, formazione d’eccellenza. A segno il nuovo acquisto Santander (su rigore), attaccante paraguaiano alla sua prima ora di gioco con i nuovi compagni. Tripletta per Orsolini, in gol anche Avenatti, Falletti, Svanberg e Petkovic (doppietta), quest’ultimo a un passo dal Perugia. Domani per il Bologna inizierà ad alzarsi il livello della preparazione: i rossoblù torneranno in campo alle 17 per affrontare la formazione under 23 del Southampton.