(ANSA) – ROMA, 21 LUG – Sarà il francese Richard Gasquet, a sfidare domani Fabio Fognini nella finale del torneo sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il n.29 Atp e quarto favorito del seeding ha regolato in due set 6-2 6-3, in un’ora e 12′, lo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 Atp e alla sua prima semifinale nel circuito maggiore. Nei confronti diretti, Gasquet è in vantaggio 2-1 nei precedenti ma Fognini si è aggiudicato proprio l’ultimo, l’unico giocato sulla terra, nei quarti del Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2013.