(ANSA) – MOENA, 21 LUG – L’ultima amichevole della Fiorentina si è chiusa con una sconfitta per i viola per 1-0 contro il Venezia. Di Segre al 90′ il gol-vittoria con un gran tiro dalla distanza. La squadra di Pioli, che domani lascerà Moena dopo 15 giorni, ha fallito un rigore con Veretout conquistato da Chiesa e ha colpito un palo con Simeone, il tutto su un campo al limite dell’impraticabilita’ per il forte acquazzone che si è abbattuto per ore sulla val di Fassa. A macchiare però la gara odierna soprattutto gli scontri tra un gruppo di ultrà viola e veneziani all’interno del Viola Village che ha costretto l’intervento delle forze dell’ordine e dei medici per soccorrere due feriti alla testa tra i tifosi del Venezia. “Quando avvengono certe cose meno se ne parla è meglio è” ha detto Pioli. Poi sulla sentenza del Tas: “Dispiace per la tempistica, noi ci impegneremo a questo punto per lottare per l’Europa sul campo. Il mercato? Mi aspetto ancora qualcosa”.