(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Prima medaglia per l’Italia nella quarta giornata di gara dei Campionati del Mondo di scherma in corso a Wuxi, in Cina. Mara Navarria infatti ha conquistato la certezza del podio nella gara di spada femminile visto che è approdata in semifinale, dove affronterà la svizzera Luara Stehli alle 19.50 ora locale (13.50 in Italia). La friulana, classe 1985, ha liberato il suo urlo di gioia per la certezza di occupare un gradino del podio al termine dell’assalto dei quarti di finale vinto per 15-9 contro la campionessa europea 2018, l’estone Katrina Lehis. Mara Navarria, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, aveva esordito superando per 15-9 l’ungherese Anna Kun, proseguendo poi col successo per 15-11 sulla francese Auriane Mallo, per poi fermare la statunitense Katharine Holmes col punteggio di 15-9. Si erano fermate invece nel tabellone delle 32 sia Rossella Fiamingo che Giulia Rizzi. La prima, dopo aver sconfitto la spagnola Sara Fernandez Calleja per 15-6, è stata superata 15-8 dalla romena Ana Maria Popescu. Giulia Rizzi, invece, è stata sconfitta per 15-14 dalla francese Laurence Epee, dopo che, nel primo match di giornata, aveva fermato nel derby azzurro Alberta Santuccio col punteggio di 15-11.(ANSA).