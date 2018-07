(ANSA) – ISLAMABAD, 22 LUG – E’ morto in ospedale il candidato del partito Pakistan Tehreek e Insaf (Pti) ed ex ministro della provincia, rimasto colpito in un attentato mentre tornava a casa dopo un comizio elettorale. Con la morte di Sardar Ikramullah Gandapur sale dunque a tre il numero dei candidati uccisi, mentre il 25 luglio si svolgeranno le elezioni generali. Finora nessun gruppo militante ha rivendicato la responsabilità dell’ultimo attacco, messo a segno da un attentatore suicida.