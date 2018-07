(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Prima medaglia e primo oro per l’Italia ai Campionati del Mondo di scherma in corso a Wuxi, in Cina. La 33nenne friulana Mara Navarria infatti ha trionfato nella prova di spada femminile, battendo in finale la romena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9.