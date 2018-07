(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Fabio Fognini ha firmato l’albo d’oro dello “SkiStar Swedish Open”. In finale a Bastad, in Svezia, il 31enne di Arma di Taggia, ha battuto per 6-3 3-6 6-1, in un’ora e 48 minuti di partita, il francese Richard Gasquet. Per il ligure è il settimo trofeo in carriera su 16 finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello conquistato lo scorso febbraio a San Paolo, battendo in finale il cileno Nicolas Jarry. Fognini, in coppia con Simone Bolelli, è in finale anche nel doppio: i due azzurri si giocano il titolo con la coppia seconda favorita del tabellone, quella composta dal cileno Julio Pealta e dall’argentino Horacio Zeballos. Per gli azzurri è l’ottava finale raggiunta insieme: i due hanno già conquistato tre titoli, tra cui quello agli Australian Open del 2015.