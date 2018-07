(ANSA) – LONDRA, 22 LUG – Un sorriso da bambino, a 36 denti, per un ritratto da futuro re. E’ l’immagine ufficiale diffusa in queste ore da Kensington Palace per festeggiare il compleanno numero 5 del principe George, primogenito di William e Kate. Lo scatto è firmato dal fotografo Matt Porteous, che ha già lavorato per la corte britannica e in particolare per i duchi di Cambridge. Ed è accompagnato da un ringraziamento, sul profilo Twitter di palazzo, ai molti che hanno voluto in qualche modo partecipare alla festa con gli “adorabili” messaggi di auguri piovuti da tutti gli angoli del Regno e da mezzo mondo. Terzo in linea di successione al trono britannico – dopo il nonno Carlo e dopo suo padre William, – e destinato secondo l’ordine naturale delle cose a ricevere un giorno lo scettro retto tuttora dalla 92enne bisnonna Elisabetta (regina da oltre 66 anni), George è nato il 22 luglio 2013. E giusto l’anno scorso ha cominciato ad andare a scuola in un esclusivo istituto nella zona sud di Londra.