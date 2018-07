(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Giornata finale da incorniciare per Azzurra, la barca ammiraglia dello Yacht club Costa Smeralda, al Rolex Tp52 World championship di Cascais (Portogallo): ha vinto la prima prova ed è arrivata a 3 punti da Quantum, che ha conquistato il titolo iridato, nella seconda regata. “È stata una buona tappa, considerando il risultato al di sotto delle aspettative nella precedente: è una bella sensazione. Penso che l’equipaggio abbia fatto un ottimo lavoro, come gruppo stiamo migliorando”, il commento del tattico Santiago Lange. “Congratulazioni vivissime a tutto il team Azzurra – le parole di Riccardo Bonadeo, commodoro dello Yacht club Costa Smeralda – sono andati vicini al Mondiale, ma più importanti ancora sono l’impegno profuso e la grande vela mostrata nel corso della settimana. Hanno dimostrato di avere la stoffa dei veri campioni con una navigazione perfetta in condizioni dure”. Il prossimo appuntamento è a Puerto Portals (Palma di Maiorca), dal 21 al 25 agosto, per la quarta tappa della 52 Super series.