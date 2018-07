(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Il campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, ha vinto il Gp di Germania, 11/a prova del Mondiale. Il pilota della Mercedes, partito in 7/a fila, ha approfittato dell’incidente occorso a Sebastian Vettel, andato contro le barriere al giro numero 53 (dei 67 complessivi), per portarsi al comando e vincere davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e all’altro ferrarista Kimi Raikkonen. Con questa vittoria, Hamilton torna in testa al Mondiale piloti, con 17 punti di vantaggio su Vettel.