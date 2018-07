(ANSA) – BOLOGNA, 22 LUG – Due giorni a colloquio con ‘Igor il russo’: mercoledì e giovedì scorso in carcere a Saragozza, dove è detenuto da metà dicembre, Norbert Feher ha incontrato lo psichiatra Vittorio Melega, nominato dagli avvocati Cesare Pacitti e Gianluca Belluomini, difensori d’ufficio italiani del serbo accusato di tre omicidi in Spagna e due in Emilia-Romagna, commessi ad aprile 2017. La nomina e la visita a Saragozza sono stati autorizzati dalla Procura e dal Tribunale di Bologna oltre che dalle autorità iberiche. L’incontro fa seguito a quello avuto dai difensori con Feher lo scorso maggio. Obiettivo: far valutare al consulente tecnico la capacità di intendere e di volere, in riferimento ai delitti italiani. “Vista la delicatezza del caso e nel massimo rispetto per le vittime abbiamo ritenuto opportuno fare un approfondimento della situazione, un esame conoscitivo per avere un quadro della personalità”, spiega l’avvocato Pacitti.(ANSA).