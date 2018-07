(ANSA) – ROMA, 22 LUG – ”Vettel? Ci sono delle regole chiare interne alla squadra però in quel momento le spiegazioni che mi arrivavano dai box non erano limpide. Io avevo la velocità ed era un momento di gara in cui ero idealmente sulle due soste”: così Kimi Raikkonen al termine del gp di Germania chiuso al terzo posto alle spalle di Hamilton e Bottas. “Con la pioggia è cambiato tutto – ha aggiunto il finlandese – ha reso scivolosa la pista in diversi punti. Ho perso una posizione mentre stavo superando una Sauber doppiata che ha bloccato. Questo ha permesso a Bottas di passarmi. Sono deluso e non posso far altro che portare a casa questo terzo posto. Non so se la Ferrari fosse difficile da guidare sull’umido, io ho guidato la mia vettura e posso rispondere delle mie sensazioni. In passato è stato sempre difficile in questo tipo di condizioni, sono rimasto comunque sorpreso dell’aderenza su questa pista, ma quando vai troppo veloce con la pista in quelle condizioni c’è poco che puoi fare”.