(ANSA) – LONDRA, 22 LUG – Il destino della permanenza di Julian Assange nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, dove ha trovato asilo sei anni fa, appare ormai appeso a un filo. A sostenerlo sono fonti a lui vicine convinte che l’arrivo stasera nella capitale britannica del presidente Lenin Moreno – atteso domani da colloqui con la premier Theresa May nell’ambito di un tour europeo che in settimana lo porterà pure in Spagna – possa preludere al “tradimento” finale: ossia l’espulsione dalla sede diplomatica del fondatore di Wikileaks, la sua consegna alle autorità del Regno e quindi a la verosimile estradizione verso gli Usa, furiosi con lui fin dalla gigantesca pubblicazione d’imbarazzanti documenti diplomatici riservati datata 2010. L’ultima indiscrezione al riguardo è arrivata da Glenn Greeenwald, reporter americano che fu in prima fila dalle colonne del britannico Guardian nelle rivelazioni del 2010 e che ora vive in Brasile dove dirige The Intercept, sito di giornalismo d’inchiesta anticonformista.