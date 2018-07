(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Nessuna penalità, ma solo una reprimenda per Lewis Hamilton, messo oggi sotto investigazione – a fine gara ad Hockenheim – dalla direzione corsa per avere oltrepassato la linea che separa la pit-lane dalla pista, mossa vietata dal codice sportivo internazionale. Il pilota della Mercedes ha ammesso l’errore, ma si è giustificato ricordando che “c’era confusione”. I commissari lo hanno solo ‘ammonito’ considerato, hanno spiegato, che non c’era alcun pericolo per gli altri piloti.