(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Marco Cecchinato ritorna alle origini e firma un grande successo sulla terra rossa di Umago (Croazia). Il tennista palermitano, numero 27 del ranking mondiale e terza testa di serie del tabellone principale, conquista la seconda vittoria stagionale, imponendosi nel Plava Laguna Croatian open’, un torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro. Cecchinato ha battuto in finale, per 6-2, 7-6 (4), l’argentino Guido Pella, numero 72 del ranking Atp, dopo 1h40′ di gioco. E’ il secondo successo stagionale per il palermitano, dopo quello conquistato a Budapest nello scorso aprile. Cancellata con un colpo di spugna l’eliminazione al primo turno nel torneo di Wimbledon, dove Cecchinato si era presentato per la prima volta in carriera come testa di serie in uno torneo dello Slam. Cecchinato il mese scorso era stato brillante semifinalista al Roland Garros.