(ANSA) – MAIDUGURI, 23 LUG – Sette persone sono rimaste uccise oggi nel nord della Nigeria in seguito ad un attentato suicida in una moschea. Lo hanno reso noto le autorità. L’attacco è stato lanciato nella città di Konduga e si contano anche sette feriti. Il kamikaze si è fatto esplodere tra i fedeli durante la preghiera. In precedenza, 22 jihadisti di Boko Haram ritenuti responsabili del rapimento delle studentesse di Chibok, nel 2014, e di almeno 50 attentati, erano stati arrestati. Il gruppo terroristico islamico che combatte da nove anni contro le autorità nigeriane, nel nord del paese, ha ucciso finora oltre ventimila persone.