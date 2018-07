(ANSA) – MILANO, 23 LUG – Inizierà il prossimo 7 novembre davanti alla decima sezione penale il processo milanese a carico di Paola Navone e Carmine Cucciniello, rispettivamente direttore sanitario e responsabile dell’unità di Ortopedia Correttiva del Cto-Pini, e di Lorenzo Drago e Carlo Luca Romanò, il primo a capo dell’unità di Chirurgia Ricostruttiva e l’altro del Laboratorio Analisi del Galeazzi, tutti finiti agli arresti domiciliari (e poi sospesi dagli incarichi) lo scorso 10 aprile nell’ambito dell’inchiesta su una presunta corruzione nel mondo della sanità milanese. Il gip Teresa De Pascale, infatti, ha accolto la richiesta di giudizio con rito immediato (si salta l’udienza preliminare) formulata dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. I quattro imputati ora avranno 15 giorni di tempo (non si conta, però, il periodo di sospensione di agosto) per chiedere eventuali riti alternativi, come l’abbreviato o il patteggiamento. (ANSA).