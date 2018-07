(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Milano è la prima delle tre candidate italiane (sono in corsa anche Torino e Cortina) a completare l’iter formale della procedura per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: dal capoluogo lombardo infatti e’ appena arrivata con posta certificata al Foro Italico, apprende l’Ansa, la documentazione richiesta dalla commissione di valutazione istituita dal Coni. I termini per la presentazione della documentazione completa sono stati fissati dal Coni per oggi.