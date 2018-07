(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Fantastico @F_Molinari hai scritto una pagina indimenticabile per lo sport italiano e per il nostro Paese. Una vittoria che entra nella storia!: anche lAlessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e appassionato golfista, ha celebrato la vittoria di Francesco Molinari all’Open Championship.