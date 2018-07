(ANSA) – (SALERNO), 23 LUG – “Dobbiamo riuscire ad avere una politica molto più lungimirante e seria con la Libia, perché la Libia non è né un Paese né un porto sicuro. Non possiamo girarci dall’altra parte”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al Festival del cinema di Giffoni (Salerno). Il primo punto, per l’esponente ortodosso M5S, “è salvare vite in mare sempre e comunque. Poi si deve imparare a gestire l’accoglienza e l’integrazione”. “Se avessimo un’Europa solidale che cercasse di integrare, anche le emergenze non esisterebbero più”, ha sottolineato Fico.