(ANSA) – CAGLIARI, 23 LUG – Uno stadio da 30 mila posti per poter ospitare manifestazioni internazionali. Lo ha annunciato il presidente Tommaso Giulini dal ritiro del Cagliari a Pejo. “Ci sarà un investimento ulteriore e un passaggio in Comune per le altezze. A quel punto saremo in grado di appaltare il progetto esecutivo”, spiegato il n.1 uno del club rossoblù. Il progetto di partenza del nuovo impianto che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant’Elia prevedeva circa 25mila posti. Ma in corso d’opera la società si è resa conto che uno stadio più ampio può aprire nuovi scenari, preclusi in caso di capienza ridotta. Il progetto è affidato alla Sportium, società che coinvolge Progetto Cmr, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica, archistar che ha messo la sua firma su stadi e arene in tutto il mondo. Tempi di consegna? Il sogno è quello del 2020, 100/o anniversario del Cagliari e 50/o della conquista dello scudetto, ma i tempi potrebbero essere più lunghi.