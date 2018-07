(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Il presidente della Repubblica compie oggi 77 anni. Sergio Mattarella è infatti nato a Palermo il 23 luglio 1941. Il capo dello Stato festeggia il suo compleanno quasi al centro del suo settennato: è stato eletto il 31 gennaio 2015 e ha giurato il 3 febbraio. E’ arrivato quindi a metà mandato. Giornata di lavoro per il presidente, che ha mantenuto udienze a appuntamenti istituzionali. A Mattarella gli auguri di numerosi esponenti politici ed istituzionali. “Il suo equilibrio, la sua saggezza, il suo radicato senso delle istituzioni sono una straordinaria garanzia per ogni cittadino italiano – così la presidente del Senato Elisabetta Casellati -. La nostra Costituzione trova in lui un fedele interprete e l’autentica espressione dei suoi valori”. “Lo ringrazio per il lavoro che fa per il nostro Paese – dice il segretario Pd Maurizio Martina -. Esprimo un messaggio di fiducia e di massima attenzione alle sue prerogative per il bene dell’Italia”.