(ANSA) – CAGLIARI, 23 LUG – L’allenatore del Cagliari Rolando Maran “sta lavorando bene e creando le premesse per fare un buon lavoro durante il corso dell’anno”. Parola del presidente del club rossoblù Tommaso Giulini. “Il primo traguardo è la salvezza – ha ammesso dal ritiro di Pejo – dobbiamo limare i passaggi a vuoto del passato. La salvezza dell’anno scorso è arrivata grazie al grande senso di appartenenza che nessuno può vantare in Italia. Una parola chiave è perseveranza”. Il presidente si è poi detto soddisfatto della campagna acquisti e ha parlato anche delle prossime amichevoli: due in Turchia, poi l’Atletico Madrid a Cagliari. “Poter far vedere la squadra di Simeone è un bel successo – ha commentato Giulini-. Un test che ci sarà di grande aiuto per il campionato”.