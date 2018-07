CARACAS – Lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano inizia nel migliore dei modi la sua avventura nel Torneo Clausura: vittoria 1-0 contro il Deportivo Táchira.

L’unica rete dell’incontro é stata segnata al 50esimo con una punizione battuta perfettamente dall’uruguaiano Martín Rodríguez.

Stifano si conferma come bestia nera del Deportivo Táchira, le tre volte che l’ha affrontato giocando in casa l’ha battuto: nel 2015 allora alla guida dei Tucanes (vittoria 1-0), nel 2016 con lo Zamora (3-1) e ieri con lo Zulia (3-1).

Sul campo del Pachencho Romero la nostra collettività è stata degnamente rappresentata da Francesco Stifano sulla panchina dei padroni di casa e da Edgar Pérez Greco con la maglia dei gialloneri.

Dopo i primi novanta minuti sono cinque le squadre che guidano la classifica del Torneo Clausura: Aragua, Mineros de Guayana, Monagas, Zulia e Zamora.

I campioni del Torneo Apertura, lo Zamora, ha battuto per 3-1 il Deportivo La Guaira. Le reti dei bianconeri di Barinas sono state segnate da: Ángel Osorio, Gustavo Rojas ed Anthony Uribe. Mentre il gol della bandiera per gli arancioni porta la firma di Darwin González, arrivato in questa sessione di mercato per rinforzare La Guaira.

Con questa vittoria la squadra di Barinas allunga la sua scia positiva interna portandosi a sei gare interne consecutive senza subire sconfitte.

Sul campo dell’Agustín Tovar l’italianità è stata rappresentata da Javier Maldonado Manzini e Giovanni Gangi (rimasto in panchina) con la maglia dello Zamora. Sull’altra sponda c’erano Francisco La Mantia (in campo l’intera gara, é stato ammonito al 45+1’) e Vicente Suanno (sostituito al 67esimo da Juan Pérez)

Il Monagas inizia con una vittoria il Torneo Clausura, espugnando per 0-1 il campo dell’Estudiantes de Caracas grazie ad una rete di Rubén “Morocho” Rojas.

Con le reti di Richard Blanco e Michael Covea il Mineros ha battuto per 2-0 il Deportivo Anzoátegui.

Dal canto suo l’Aragua ha battuto per 1-0 il Portuguesa il gol partita é stato griffato da Juan Garcia.

Il match Caracas-Trujillanos è stato rinviato a causa dell’impegni internazionali della formazione capitolina. Domani in Perù affronterà lo Sport Huancayo e dovrà difendere il 2-0 ottenuto all’andata.

Hanno completato il programma della prima giornata del Torneo Clausura: Academia Puerto Cabello-Metropolitanos 1-1, Atlético Venezuela-Deportivo Lara 0-0, Estudiantes de Caracas-Carabobo 1-1,

(di Fioravante De Simone)