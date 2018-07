(ANSA) – MIAMI (USA), 23 LUG – Non ci sarà un gran premio di F1 a Miami prima del 2020. Lo ha detto Sean Bratches, direttore delle operazioni commerciali di Liberty Media, consorzio che ‘possiede’ la massima categoria dell’automobilismo sportivo. “I tempi sono troppo stretti per fare in modo che si possa cominciare già l’anno prossimo – ha detto Bratches – e i colloqui in corso si sono fatti complicati. Noi vogliamo che tutto sia al meglio, quindi è preferibile attendere per poter poi offrire il top”. Tutto nasce dal fatto che Liberty Media vuole rendere la F1 sempre più popolare in Nord America, e per far questo è pronta a creare nuove gare su circuiti cittadini. Il gp di Miami ha il supporto del sindaco Francis Suarez e, soprattutto, del proprietario dei Miami Dolphisn del football Nfl, Stephens Ross, intenzionato a investire nell’affare.