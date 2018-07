(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Col trionfo nell’Open Championship, Francesco Molinari ha scalato le classifiche europee e mondiali. Salendo al 6/o posto del world ranking e al 1/o della Race to Dubai 2018. Non solo. L’azzurro è passato dalla 27/a alla 7/a piazza della FedEx cup. Ma la novità è che il campione torinese è adesso al comando della European Point List, che tiene conto dei risultati ottenuti sull’European tour e garantisce l’accesso alla Ryder cup (28-30 settembre). Il fuoriclasse piemontese ha scavalcato il britannico Tyrrell Hatton, superato ora anche dal connazionale Justin Rose (2/o), ed è passato a condurre. E’ ormai certa la sua presenza alla super sfida di Parigi. Una scalata continua, quella del 35enne, che guarda tutti dall’alto verso il basso. In 4/a posizione ecco poi il britannico Fleetwood, in 5/a lo svedese Noren. Sesto posto per McIlroy e 7/o per Rahm. Il danese Olesen, vincitore della 75/a edizione dell’Open d’Italia, custodisce l’ultimo posto disponibile per andare a Parigi senza passare per le 4 ‘wild card’.