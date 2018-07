(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Sarà la Svizzera l’avversario dell’Italia nel primo turno del World Group II della Fed Cup di tennis in programma il 9 e 10 febbraio 2019. E’ quanto ha stabilito il sorteggio tenutosi stamattina a Londra nella sede dell’Itf, la federazione internazionale. In caso di vittoria, la squadra guidata da Tathiana Garbin, che giocherà in trasferta la sfida contro le elvetiche, potrà riprovare la scalata al World Group. Questo il tabellone del World Group II: Svizzera-Italia; Lettonia-Slovacchia; Giappone-Spagna; Olanda-Canada. Questi invece gli incontri del World Group: Repubblica Ceca-Romania; Belgio-Francia; Germania-Bielorussia; Stati Uniti-Australia.