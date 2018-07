(ANSA) – MILANO, 24 LUG – E’ del valore di 15 milioni di euro il Piano di lavori straordinari per lo stadio San Siro di Milano, che dovranno essere realizzati entro giugno del 2020. Il piano, come spiega una nota del Comune, è stato definito da Inter e Milan e dalla società partecipata da entrambe M-I Stadio che si occupa della gestione operativa, in accordo con l’assessorato allo Sport. In particolare, viene confermata la rizollatura annuale del campo, oltre a un vasto piano di interventi, quali il rinnovo dell’illuminazione degli ingressi, la realizzazione del Centro Operativo per la Questura, l’impermeabilizzazione del 1° anello, la bonifica degli impianti elettrici, il rifacimento dei bagni del 1° anello. Tra le innovazioni più rilevanti e destinate a mantenere la struttura ai massimi livelli internazionali, il rinnovo delle tribune e delle tribune d’onore del 1° anello, una nuova lounge del Museo, l’incremento degli spazi commerciali, la costruzione al 1° anello rosso di una Sala Executive 4 e di nuove aree media.