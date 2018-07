(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Con oltre 40 attrazioni e giostre dove incontrare dal vivo i Superpigiamini, Masha e Orso, il Mondo di Peppa Pig o la storica Minitalia, è Leolandia il miglior parco divertimenti d’Italia. Per il secondo anno consecutivo, l’universo magico di Capriate (BG) ha scalato la Top Ten dei premi Travelers’ Choice Parchi Divertimento e Parchi Acquatici Italia 2018 di TripAdvisor, assegnati secondo quantità, qualità e punteggi ottenuti dai viaggiatori. Sul podio salgono poi Gardaland Park, a Castelnuovo del Garda (VR) ed Etnaland, a Belpasso (CT). I Travelers’ Choice 2018 per i Parchi divertimento in Europa incoronano invece il parco a tema storico Le Puy du Fou, a Les Epesses in Francia, seguito dall’Europa-Park di Rust, in Germania, e dai Giardini di Tivoli a Copenaghen in Danimarca (Leolandia 8/o). A guidare la Top 10 dei Parchi Acquatici europei è invece lo spagnolo Siam di Adeje, seguito dall’Aquapark Istralandia di Novigrad, in Croazia, e, scalando due posizioni rispetto al 2017, terzo l’italiano Etnaland