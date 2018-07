(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Ancora un oro per l’Italia ai mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina. Alessio Foconi riporta il fioretto maschile sul gradino più alto del podio battendo in finale 15-8 il britannico Richard Kruse. E’ la quarta medaglia per l’Italia in questi mondiali.