(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Marco Cecchinato eliminato al primo turno del torneo Atp di Amburgo. Il 25enne palermitano, reduce dal secondo titolo in carriera vinto ad Umago, in Croazia, è stato sconfitto per 6-4 3-6 6-4 dal francese Gael Monfils.