(ANSA) PAVIA, 24 LUG – “Ho sentito Mario anche stamattina. Mi ha detto che, passando al Pavia, ho fatto la scelta giusta. Spero che qualche volta, quando i suoi impegni glielo consentiranno, venga anche a vedermi giocare: tra l’altro lui conosce bene Pavia, perché qui veniva a volte a trovare degli amici”. Enock Barwuah, 25 anni, fratello di Mario Balotelli, è stato presentato oggi dal Pavia: con la squadra azzurra giocherà nel prossimo campionato di Serie D. Barwuah, attaccante centrale, nell’ultima stagione ha giocato nel Ciliverghe Mazzano, squadra della provincia di Brescia e in precedenza anche nel Bogliasco, nella Vallecamonica e nel Foligno. Nelle prime presenze a Pavia, Enock si è fatto notare alla guida di una fiammante Ferrari gialla: “E’ di mio fratello Mario, qualche volta gliela rubo”, ha sorriso Barwuah, in conferenza stampa. Alla domanda sul futuro del fratello – che potrebbe lasciare il Nizza – Enock non ha voluto sbilanciarsi: “Non lo so, ci penserà lui…”.