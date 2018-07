(ANSA) – VENEZIA, 24 LUG – Sorgerà nell’area del Quadrante di Tessera, a 12km da Venezia, ma vicinissimo all’aeroporto Marco Polo e all’autostrada A4, il nuovo stadio del Venezia, una struttura da 18mila posti (ampliabili a 25mila) che sarà quindi in grado di rispettare le regole Uefa per ospitare gare di coppe europee. Il progetto del nuovo impianto, la cui realizzazione interesserà 40 ettari di terreno, è stato illustrato oggi dal sindaco Luigi Brugnaro e dal presidente del Venezia, l’americano americano Joe Tacopina. Il progetto, ha detto Brugnaro, “è frutto di due anni di lavoro del pubblico e del privato insieme. Sarà realizzata con i soldi dei privati e rappresenta un grande motivo di orgoglio per il Venezia calcio e l’intera città”. L’impianto, i cui lavori potrebbero iniziare nel 2021, e concludersi nel 2023, comprenderà anche un retail park di oltre 36mila metri quadri, con attività commerciali, intrattenimento, bar e ristorazione, un hotel 4 stelle, parcheggi, aree all’aperto e coperte per eventi e iniziative.