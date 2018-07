(ANSA) – MILANO, 24 LUG – “E’ già stato identificato e verrà annunciato a breve” il nuovo manager a cui verrà affidata la “direzione dell’area tecnico-sportiva” del Milan. Con ogni probabilità sarà Leonardo, che ha già preso contatto con l’allenatore Rino Gattuso, ma ancora non si fa cenno al ritorno in rossonero del brasiliano nella nota con cui il club ha ufficializzato l’esonero di Massimiliano Mirabelli, per quindici mesi direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica, e del segretario generale, Giuseppe Mangiarano.