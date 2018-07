(ANSA) – FIRENZE, 24 LUG – Dopo due giorni di riposo la Fiorentina tornerà ad allenarsi a Firenze, al centro sportivo ‘Davide Astori’. la squadra viola si tratterà nel capoluogo toscano fino a venerdì 27 luglio quando poi partirà per una lunga tournée tra Germania e Olanda. In attesa di completare il mercato in entrata con l’acquisto di un esterno d’attacco (mancando l’intesa per ragioni economiche con la Juve per Pjaca si cercano adesso altri obiettivi, fra i nomi che circolano quelli di De Paul, El Shaarawy, Larsson ma anche per questi c’è forte distanza tra richiesta e offerta), la Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di due giovani calciatori: il centrale belga Yordy Steven Gillekens, classe 2000, in prestito con diritto di riscatto dal Leuven e un contratto di 5 anni e il centrocampista Marko Hanuljak, pure lui 18 anni, proveniente dal club belga dell’Excel Mouscron, che verrà probabilmente aggregato alla Primavera. Intanto domani al Franchi verranno presentati il difensore Federico Ceccherini e l’ex Roma Gerson.