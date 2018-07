(ANSA) – MILANO, 24 LUG – L’Inter pareggia 1-1 contro lo Sheffield United nella quarta amichevole stagionale, ma perde anche Dalbert. In Inghilterra il terzino brasiliano è costretto ad uscire in barella dopo 7′ per un infortunio alla spalla: ko che si aggiunge ai problemi di Nainggolan, Karamoh, Borja Valero e Politano. Dopo il vantaggio dello Sheffield (squadra di Serie B inglese) con McGoldrick al 27′, è Mauro Icardi a trovare la rete del pareggio al 35′. Prove di 3-5-2 nella ripresa, che si conclude senza emozioni. Nerazzurri di nuovo in campo sabato a Nizza con il Chelsea.