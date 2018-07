CARACAS – Il Caracas visiterà lo Sport Huancayo in una gara valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Sudamerica. I rojos del Ávila partono con il vantaggio del 2-0 dell’andata, ma per la gata di stasera dovranno fare i conti i 3.200 metri s.l.m dov’è situato lo stadio di Huancayo.

La formazione allenata da Marcelo Grioni nell’ultimo turno di campionato ha battuto per 2-1 l’Universitario. Oggi, lo Sport Huancayo avrà nuevamente a disposizione il suo attaccante Carlos “Toro” Neumann, assente nella dara d’andata a causa della morte della madre. Ma se vuole superare il turno in Coppa Sudamerina dovrà segnare due per forzare i rigori e tre per volare alla fase sucessiva.

Dal canto suo, il Caracas ha postecipato la sua gara del Torneo Clausura per preparare al meglio la trasferta in terra inca. Mentre in Coppa Sudamericana con la vittoria dell’andata ha scritto una pagina storica ottenendo la sua quarta vittoria nella manifestazione. La formazione capitolina si é piazzata al secondo posto nella graduatoria delle venezuelane, solo superato dal Mineros con 5.

Per la gara di stasera figurano nella lista dei convocati del Caracas tre italo-venezuelani: il difensore Rubert Quijada Fasciana, il centrocampista Rafael Arace Gargano e l’attaccante Fernando Aristeguieta De Luca.

Per quanto riguarda i precedenti quello della scorsa settimana è stato il primo tra Caracas e Sport Huancayo. Durante la sua storia, i rojos del Ávila hanno affrontato in 17 occasioni una formazione peruviana con un bilancio di nove vittorie, due pareggi e sei sconfitte con un bottino di 30 reti segnate e 26 subite.

In terra inca il bilancio é di 4 vittorie ed altrettante sconfitte con 14 gol segnati e 17 subiti.

Probabili Formazioni

Sport Huancayo (4-4-2): Joel Pinto; Cord Cleque, Ricardo Salcedo, Sebastián Lojas, Alfredo Rojas; Marcos Lliuya, Rodrigo Colombo, Daniel Morales, Richard Salinas; Marcio Valverde e Manuel Corrales. Allenatore: Marcelo Grioni.

Caracas (4-4-2): Eduardo Herrera; Luis Colmenarez, Juan Muriel, Rubert Quijada, Bernardo Añor; Ricardo Martins, Facundo Moreira, Robert Hernández, Diomar Díaz; Néstor Canelón e Fernando Aristeguieta. Allenatore: Noel Sanvicente.

Arbitro: Nicolás Galloel (Colombiano). Ora: 17:30 ora locale (18:30 qui a Caracas). Estadio de Huancayo.

(di Fioravante De Simone)